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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وتطالب مجددا بتعديل المادة الخاصة بختان الإناث فى قانون العقوبات

إحالة طبيب ووالد 3 فتيات إلى المحاكمة لارتكابه جناية الختان

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:57 ص
محكمة
محكمة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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توجهت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة بخالص الشكر والتقدير للنائب العام المستشار "حمادة الصاوي" وذلك بعد قراره بإحالة طبيب ووالد ثلاث فتيات لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية إلى محاكمة جنائية عاجلة لارتكاب الطبيب جناية ختان بالاشتراك مع الأب عن طريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة.

وتطالب اللجنة الوطنية مجددا بضرورة تعديل المادة الخاصة بختان الإناث بقانون العقوبات لسد جميع الثغرات التى يتخذها من يقومون بإجراء هذه الجريمة كوسيلة للتحايل على القانون.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس قد تلقى بلاغا واستغاثة عاجلة من أم لثلاث فتيات أطفال لم يبلغن السن القانونية من مركز جهينة بمحافظة سوهاج حيث طلب الأب من طبيب القيام بإجراء ختان لبناتهما الثلاث واللواتي تتراوح أعمارهن من 8 إلى 11 عاما بمنزله بعد أن قام الأب بخداعهن بأنه جلب لهن الطبيب لتطعيمهن، وذلك دون علمها وعلى الفور تم تحرير بلاغ بالواقعة.

ووجهت "السنباطي" باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم اللازم للفتيات كما وجهت بإحالة الواقعة لمكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام وذلك للتحقيق في الواقعة تحقيقا قضائيا، مشيرة إلى أن المستشار النائب العام قرر إحالة مرتكبي الواقعة إلى المحاكمة الجنائية بعد ثبوت الواقعة.

وفي هذا الصدد توجهت الدكتورة سحر السنباطي بخالص الشكر للنائب العام وللنيابة العامة والتي لا تدخر جهدا في ملاحقة المتورطين وإنفاذ القانون الذي يحقق العدالة الناجزة.

واستنكرت أمين عام المجلس ما يحدث بحق الأطفال والفتيات، مشددة أنه لابد أن يتوقف نزيف الدم والانتهاكت التي يتعرض لها الأطفال دون مبرر أو سند ديني وما تحدثه تلك الجريمة من أثار نفسية وجسدية بالغة للأنثى، مناشدة المواطنين الإبلاغ الفورى عن اى انتهاكات للأطفال على خط نجدة الطفل 16000.

ومن جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن قرار النائب العام يعكس حرص الدولة وعزمها القضاء على هذه الجريمة فى حق بنات مصر، مشددة أن هذا لن يحدث دون تطبيق القانون بحسم، مثمنة الجهود المضنية التى تقوم بها النيابة العامة وقراراتها التى تتسم دائما بالحسم والنزاهه والشفافية والدفاع عن المجتمع.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لن تتهاون فى أى انتهاك يمس فتيات وسيدات مصر، وسوف تواصل جهودها لحمايتهن من اى أذى يلحق بهن، والقضاء على هذه الجريمة النكراء.

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