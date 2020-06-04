رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكشف على المترددين على مستشفى النساء ببورسعيد قبل دخولهم

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:56 ص
الكشف على المترددين
الكشف على المترددين
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
وضعت إدارة مستشفى النساء والولادة التخصصي بمحافظة بورسعيد، معايير مشددة لمكافحة العدوى، حفاظا على سلامة العاملين والمترددين عليها.

وجرى، اليوم الخميس، فرز جميع العاملين والمترددين على المستشفى في "خيمة" للفرز والكشف الأولي لكل من يعاني من إرتفاع درجة الحرارة قبل دخول المستشفى، تتضمن قياس درجة حرارة والتاريخ المرضي خاصة وجود أعراض مرضية تنفسية أو مخالطة لمصاب، وذلك لاتخاذ اللازم من إجراءات مكافحة عدوى للتعامل معها طبقًا لبروتوكولات وزارة الصحة المصرية.

وشددت إدارة المستشفى على عدم السماح بالدخول دون كمامة للوقاية من التعرض لأي عدوى، كما وضعت برامج مكثفة لتوعية العاملين والمترددين على المستشفى بأتراض وطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
الكشف على المترددين
الكشف على المترددين
الكشف على المترددين
الكشف على المترددين
الكشف على المترددين
الكشف على المترددين

موضوعات متعلقة

بوسي شلبي تنفي وفاة الفنانة رجاء الجداوي

وفاة وزير الأوقاف الأسبق محمد عبدالفضيل القوصى

سهير رمزي تروي قصة طلاقها من أمير عربي.."جاتني عقدة من الرجالة"

الوزراء: الإعلان عن خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد الأسبوع المقبل

الصور

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

image description

جولة داخل صالون أقدم حلاق في مصر

image description

شواطئ مطروح خالية من المواطنين (فيديو)

الأكثر قراءة

إعادة فتح المساجد للصلاة 20 يونيو (خاص)

تحذير من الاستخدام المفرط للفيتامينات لمواجهة كورونا

أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الخميس 4 - 6 - 2020

رغم تواجدها فى العناية المركزة.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى

إنفوجراف

image description

خدمات وزارة الداخلية والعدل التي عادت للعمل (انفوجراف)

image description

مستشفيات تشخيص وعلاج فيروس كورونا بالمحافظات (إنفوجراف)

image description

7 شروط للحصول على وحدة إسكان اجتماعى (إنفوجراف)

image description

عقوبة التستر على المجرمين (انفوجراف)

أيام زمان

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

حكاية مخرجة إسرائيلية أبعدت عبد العزيز مخيون عن التمثيل في فرنسا

"كانت مع ممثل أمريكى مبتدئ".. لبنى عبد العزيز تحكى عن القبلة الأولى

"سوسن".. دوبليرة كادت هند رستم ان تتسبب في موتها

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

الإفراط في تناول الأسبرين يسبب الموت

هل يجب استشارة الطبيب عند التعرض للدغ الحشرات؟

حقيقة «حساسية الطقس» وتأثيرها على الصحة

أمريكا تستخدم عقارًا جديدًا لمساعدة مرضى كورونا

منوعات

موسكو تنفق 3.62 مليار دولار لمكافحة كورونا

بعد 3 أشهر إغلاق.. أوبرا فيينا تفتح أبوابها مجددًا

إصابة 40 في هجوم استهدف روضة أطفال بالصين

الصين تسمح للطيران الأجنبي بتسيير رحلة أسبوعيًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
فى انتظار التعديلات الروسية
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية (1)
خالد عكاشة
غاز شرق المتوسط.. مزيد من تحديات السياسة المعطلة
جلال حمام
رحلة درامية عبر الزمن
المزيد

الثقافة

الأحد.. عرض القائمة النهائية لمبادرة «الفن للخير»

الصباغ يقرأ من «كائنات الليل والنهار» ضمن «الثقافة بين إيديك»

«حذاء إسباني».. رواية جديدة لـ محمد عيسى المؤدب

غدًا.. سهرة مع بوشناق والصقلى وأبوالوفا على قناة «الثقافة» باليوتيوب