الكشف على المترددين على مستشفى النساء ببورسعيد قبل دخولهم

وضعت إدارة مستشفى النساء والولادة التخصصي بمحافظة بورسعيد، معايير مشددة لمكافحة العدوى، حفاظا على سلامة العاملين والمترددين عليها.وجرى، اليوم الخميس، فرز جميع العاملين والمترددين على المستشفى في "خيمة" للفرز والكشف الأولي لكل من يعاني من إرتفاع درجة الحرارة قبل دخول المستشفى، تتضمن قياس درجة حرارة والتاريخ المرضي خاصة وجود أعراض مرضية تنفسية أو مخالطة لمصاب، وذلك لاتخاذ اللازم من إجراءات مكافحة عدوى للتعامل معها طبقًا لبروتوكولات وزارة الصحة المصرية.وشددت إدارة المستشفى على عدم السماح بالدخول دون كمامة للوقاية من التعرض لأي عدوى، كما وضعت برامج مكثفة لتوعية العاملين والمترددين على المستشفى بأتراض وطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد.