تباين أسهم آسيا و«نيكي» يحقق أعلى إغلاق منذ فبراير الماضي

تباين أداء مؤشرات الأسهم الآسيوية في ختام تعاملات اليوم الخميس وسط تقييم المستثمرين لإمكانية حدوث انتعاش اقتصادي بعد تراجع قوة جائحة فيروس كورونا المستجد.وفي اليابان، أغلق مؤشر "نيكي" مرتفعًا 0.4% إلى 22695 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 21 فبراير، مستفيدة من ضعف الين، وأضاف المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.3% إلى 1603.82 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 26 فبراير، مع ارتفاع نحو ثلثي مؤشرات القطاعات الفرعية.واختتم مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية التعاملات على ارتفاع بنسبة 0.19% عند 2151.18.وتباينت الأسهم في البر الرئيسي الصيني اليوم، مع ارتفاع مؤشر شنتشن بنسبة 0.278% إلى حوالي 11139 نقطة. من ناحية أخرى، انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.14% إلى حوالي 2919 نقطة، وانخفض مؤشر هانج سنيج في هونج كونج بنسبة 0.27%.وفي استراليا، ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 200" بنسبة 0.84% إلى 5991 نقطة، بعد تراجعت مبيعات التجزئة الأسترالية لشهر أبريل بنسبة معدلة موسميا بنسبة 17.7%، وفقا للبيانات الصادرة اليوم الخميس عن مكتب الإحصاءات في البلاد.وارتفع مؤشر "إم إس سي أي آسيا" العام بنسبة 0.1% في ختام جلسة اليوم.