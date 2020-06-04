شلل مروري لتصادم سيارة نقل بعمود كهرباء في كفر شكر

تعطلت حركة طريق بنها المنصورة أمام مدخل مدينة كفر شكر بسبب حادث تصادم سيارة جامبو محملة بالكرتون فى عامود كهرباء والحاجز الخرساني بالطريق؛ مما أدى إلى تعطل حركة السيارات والمسافرين دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بطريق بنها المنصورة قرب مدخل مدينة كفر شكر، وأسفر الحادث عن وجود شلل مرورى وتعطل حركة السيارات الذين فروا إلى داخل المدينة وتسبب فى زحام كبير بالشوارع الرئيسية والفرعية.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين اصطدام سياره نقل جامبو رقم 3437 ق. ل محملة بالكرتون فى عامود كهرباء والحاجز الخرسانى بالطريق فى اتجاه مدينة بنها، وجار البحث عن لودر لرفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.