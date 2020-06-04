«غرفة مواد البناء» تشيد بتخفيف الأعباء عن العملاء المتعثرين

أشاد أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، بقرار رئيس الوزراء بتخفيف الأعباء عن العملاء الصناعيين المتعثرين بسبب عقود توريد الغاز الطبيعي.أضاف عبد الحميد، لـ«الدستور» أن القرار يأتي لصالح استمرار دوران المصانع والمكاسب التي ستعود من ورائه أضعاف هذا الرقم.وتابع رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات:"ننتظر حزمة من القرارات الجريئة لرفع التكاليف غير المبررة عن الصناعة".ووافق مجلس الوزراء على المقترحات المقدمة من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن البنود التعاقدية حتى مديونيات 31122019، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل العملاء الصناعيين المتعثرين سواء كانوا تابعين للقطاع الخاص، أو القطاع العام، أو قطاع الاعمال، وذلك فى ضوء تزايد مديونياتهم الناتجة عن تطبيق البنود التعاقدية المنصوص عليها بعقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم، خاصة بعد توقف بعض المصانع عن العمل لعدم قدرتها على المنافسة وتراكم المديونيات المستحقة.تضمنت المقترحات المقدمة من وزارة البترول، إقرار مجموعة من الإعفاءات والقيم المستحقة من البنود التعاقدية لكافة العملاء الصناعيين، تتعلق بمديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات، وغرامة تجاوز الكميات المتعاقدية، ومديونية فوائد التأخير، حيث يقدر اجمالى ما تم الموافقة علي إعفائه من مديونيات يستفيد بها العملاء الصناعيون، نحو 5 مليار و310 مليون جنيه، وهو ما يأتي فى إطار جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية والحفاظ على استثمارات العملاء الصناعيين.