تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في جنين وغزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 640 حالة.وأكدت وزيرة الصحة مي الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - تسجيل ثلاث إصابات في بلدة برطعة جنوب غرب مدينة جنين، وهم أطفال المواطنة التي أعلن عن إصابتها بالفيروس أمس، وأعمارهم (2 و5 و6 سنوات).وأشارت إلى أن الإصابة الرابعة هي لمواطنة (63 عاما) من قطاع غزة، موضحة أنه تم تسجيل حالة تعاف واحدة لمريض من بلدة بيت أولا بمحافظة الخليل، ما يرفع حصيلة حالات التعافي إلى 532 حالة.