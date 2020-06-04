رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم أوروبا تتراجع قبيل اجتماع البنك المركزي

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:47 ص
أسهم أوروبا
أسهم أوروبا
وكالات
طباعة
توقف ارتفاع لسوق الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، مع تركيز المستثمرين على اجتماع للبنك المركزي الأوروبي حيث من المتوقع أن يقدم صانعو السياسات المزيد من المساعدة لاقتصاد منطقة اليورو المتعثر.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 %بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش، لكنه قبع قرب أعلى مستوياته منذ أوائل مارس، بينما تراجع المؤشر ستوكس لأسهم منطقة اليورو 0.6 %.

وقادت أسهم شركات صناعة السيارات والبنوك الانخفاض، ليتراجع مؤشرا القطاعين 2.5 %و1.8 %على الترتيب.

وارتفعت أسواق الأسهم بقوة هذا الأسبوع، مع اقتراب المؤشر ناسداك المثقل بشركات التكنولوجيا في وول ستريت من مستويات قياسية في الوقت الذي تلقى فيه الإقبال على المخاطرة الدعم من مؤشرات على التعافي من ركود مدفوع بفيروس كورونا والتفاؤل حيال التوصل للقاح لمرض كوفيد-19 وآمال بمزيد من التحفيز.

في غضون ذلك، وافقت أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا على حزمة تحفيز بقيمة 130 مليار يورو لتسريع التعافي من فيروس كورونا أمس الأربعاء، لكن أسهم دايملر وبي.إم.دبليو وفولكسفاجن نزلت بما يتراوح بين 2.6 و4.5 % إذ مالت الحزمة لدعم السيارات الكهربائية.

وقفز سهم شركة ريمي كوينترو الفرنسية للخمور 6.9 %بعد أن توقعت تعافيا قويا في النصف الثاني مدفوعا بالصين والولايات المتحدة.

موضوعات متعلقة

بوسي شلبي تنفي وفاة الفنانة رجاء الجداوي

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة (صور)

الجيش الأمريكى يتحرك باتجاه البيت الأبيض لتأمينه ضد المحتجين (فيديو)

الصحة: 36 وفاة و1079 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

image description

جولة داخل صالون أقدم حلاق في مصر

image description

شواطئ مطروح خالية من المواطنين (فيديو)

الأكثر قراءة

إعادة فتح المساجد للصلاة 20 يونيو (خاص)

أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الخميس 4 - 6 - 2020

رغم تواجدها فى العناية المركزة.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى

بوسي شلبي تنفي وفاة الفنانة رجاء الجداوي

إنفوجراف

image description

خدمات وزارة الداخلية والعدل التي عادت للعمل (انفوجراف)

image description

مستشفيات تشخيص وعلاج فيروس كورونا بالمحافظات (إنفوجراف)

image description

7 شروط للحصول على وحدة إسكان اجتماعى (إنفوجراف)

image description

عقوبة التستر على المجرمين (انفوجراف)

أيام زمان

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

حكاية مخرجة إسرائيلية أبعدت عبد العزيز مخيون عن التمثيل في فرنسا

"كانت مع ممثل أمريكى مبتدئ".. لبنى عبد العزيز تحكى عن القبلة الأولى

"سوسن".. دوبليرة كادت هند رستم ان تتسبب في موتها

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

أمريكا تستخدم عقارًا جديدًا لمساعدة مرضى كورونا

«كوفيد إيفاكس».. تفاصيل تحضير لقاح إيطالى لعلاج كورونا

دراسة بريطانية: الأطفال الأفارقة معرضون لمتاعب كبيرة بسبب كورونا

«بيومودلين تي» يحقق نتائج طيبة في التصدى لكورونا

منوعات

موسكو تنفق 3.62 مليار دولار لمكافحة كورونا

بعد 3 أشهر إغلاق.. أوبرا فيينا تفتح أبوابها مجددًا

إصابة 40 في هجوم استهدف روضة أطفال بالصين

الصين تسمح للطيران الأجنبي بتسيير رحلة أسبوعيًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
فى انتظار التعديلات الروسية
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية (1)
خالد عكاشة
غاز شرق المتوسط.. مزيد من تحديات السياسة المعطلة
جلال حمام
رحلة درامية عبر الزمن
المزيد

الثقافة

الأحد.. عرض القائمة النهائية لمبادرة «الفن للخير»

الصباغ يقرأ من «كائنات الليل والنهار» ضمن «الثقافة بين إيديك»

«حذاء إسباني».. رواية جديدة لـ محمد عيسى المؤدب

غدًا.. سهرة مع بوشناق والصقلى وأبوالوفا على قناة «الثقافة» باليوتيوب