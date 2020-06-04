أسهم أوروبا تتراجع قبيل اجتماع البنك المركزي

توقف ارتفاع لسوق الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، مع تركيز المستثمرين على اجتماع للبنك المركزي الأوروبي حيث من المتوقع أن يقدم صانعو السياسات المزيد من المساعدة لاقتصاد منطقة اليورو المتعثر.ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 %بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش، لكنه قبع قرب أعلى مستوياته منذ أوائل مارس، بينما تراجع المؤشر ستوكس لأسهم منطقة اليورو 0.6 %.وقادت أسهم شركات صناعة السيارات والبنوك الانخفاض، ليتراجع مؤشرا القطاعين 2.5 %و1.8 %على الترتيب.وارتفعت أسواق الأسهم بقوة هذا الأسبوع، مع اقتراب المؤشر ناسداك المثقل بشركات التكنولوجيا في وول ستريت من مستويات قياسية في الوقت الذي تلقى فيه الإقبال على المخاطرة الدعم من مؤشرات على التعافي من ركود مدفوع بفيروس كورونا والتفاؤل حيال التوصل للقاح لمرض كوفيد-19 وآمال بمزيد من التحفيز.في غضون ذلك، وافقت أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا على حزمة تحفيز بقيمة 130 مليار يورو لتسريع التعافي من فيروس كورونا أمس الأربعاء، لكن أسهم دايملر وبي.إم.دبليو وفولكسفاجن نزلت بما يتراوح بين 2.6 و4.5 % إذ مالت الحزمة لدعم السيارات الكهربائية.وقفز سهم شركة ريمي كوينترو الفرنسية للخمور 6.9 %بعد أن توقعت تعافيا قويا في النصف الثاني مدفوعا بالصين والولايات المتحدة.