«تاكسي لندن» تستأنف إنتاج السيارات الإثنين

أعلنت شركة "لندن إلكتريك فيكل كومباني" (إل.إي.في.سي)، المنتجة للسيارات الكهربائية المستخدمة في خدمة عربات الأجرة الشهيرة باسم "تاكسي لندن" في العاصمة البريطانية، اعتزامها استئناف إنتاج السيارات يوم الإثنين المقبل.كانت الشركة المملوكة لمجموعة"جيلي" الصينية لصناعة السيارات قد استخدمت المصنع في إنتاج أكثر من 100 ألف كمامة طبية واقية لصالح مستشفيات خدمة الصحة العامة البريطانية أثناء فترة الإغلاق الاقتصادي التي تم فرضها لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).وأشار موقع "أوتو كار" المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن شركة "إل.إي.في.سي" تعتزم تطبيق أكثر من 100 إجراء للصحة والسلامة المهنية، بهدف حماية العمال من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد مع عودتهم إلى العمل.ينتج المصنع السيارة الكهربائية "تي كس" المستخدمة في خدمة "تاكسي لندن" والسيارة الفان الكهربائية "في.إن 5".يذكر أن "إل.إي.في.سي" التي كانت تعرف سابقا باسم "تي إكس5" استفادت من قرار إدارة النقل في العاصمة البريطانية لندن في 2018 بعدم السماح بترخيص أي سيارات أجرة جديدة في المدينة إلا إذا كانت تعمل بمحركات كهربائية.وبحلول فبراير 2018 كانت سيارات الشركة هي الوحيدة المتوافقة مع قواعد ترخيص سيارات الأجرة الجديدة في لندن.