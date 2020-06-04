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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

21 مليون دولار.. مساعدات كوريا الجنوبية لـ65 دولة لمواجهة كورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:42 ص
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
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تعتزم الحكومة الكورية الجنوبية تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 21 مليون دولار لمساعدة 65 دولة في العالم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الخارجية في سول اليوم الخميس أنه من المتوقع تقديم 21 مليون دولار من المساعدات الإنسانية مثل أدوات تشخيص كورونا وكمامات الوجه إلى 65 دولة من خلال توفير ميزانية إضافية نظرا لدعوة المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدات الإنسانية، علاوة على 20 مليون دولار من المساعدات الإنسانية التي قدمتها إلى 42 دولة.

وتتركز هذه المساعدات الإنسانية على 34 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا بما فيها اليمن والسودان وموزمبيق. وتشمل أيضا 10 دول في أوروبا وآسيا الوسطى و12 دولة في الأمريكيتين و9 دول في آسيا والمحيط الهاديء، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وذكرت الوزارة أن المساعدات الإنسانية كانت تشمل تقريبا أدوات تشخيص كورونا وتم إدراج كمامات الوجه بها في هذه المرة.

وطلبت حوالي 110 دول حول العالم من كوريا الجنوبية تقديم الدعم الإنساني حتى يوم 3 يونيو الجاري وفقا للوزارة.

وقال مسؤول في الوزارة إن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لتغلب البلاد على أزمة فيروس كورونا، وأيضا تسعى للمساهمة في جهود المجتمع الدولي للتغلب على الأزمة الصحية العالمية.

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