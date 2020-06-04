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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

5 شركات تستدعي 120 ألف سيارة في كوريا الجنوبية

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:39 ص
سيارات
سيارات
وكالات
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أعلنت وزارة النقل في كوريا الجنوبية اليوم الخميس اعتزام 5 شركات سيارات من بينها هيونداي موتور الكورية الجنوبية ومرسيدس بنز الألمانية استدعاء حوالي 120 ألف سيارة بشكل طوعي لإصلاح عيوب فنية فيها.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذا القرار هو الأحدث في مسلسل قرارات شركات صناعة أو استيراد السيارات العاملة في كوريا الجنوبية بسبب مشكلات فنية في السيارات التي يتم بيعها في السوق المحلية.

وبحسب بيان وزارة النقل ستستدعي شركات هيونداي موتور الكورية وأودي كوريا ومرسيدس بنز كوريا وبورشه كوريا الألمانية وكيهيونج إنترناشيونال التي تستورد سيارات "ماكلارين" الرياضية الفارهة حوالي 7. 116 ألف سيارة بسبب وجود مكونات معيبة فيها.

وتتضمن قائمة العيوب الفنية في السيارات المستدعاة، خللًا فنيًا في نظام التحكم الإلكتروني في ثبات السيارة أثناء السير بالنسبة للسيارة سانتافي التي تنتجها هيونداي وهشاشة مكونات موضع بادئ التشغيل البديل في السيارة أيه 645 بريميوم ذات الدفع الرباعي من أودي، وخلل في قفل الباب الخلفي للسيارة أيه.م.جي - جي 63 الفارهة من مرسيدس.

وأشارت وزارة النقل الكورية الجنوبية في بيان إلى أن شركات هيونداي وأودي ومرسيدس والشركة المستوردة لسيارات ماكلارين بدأت بالفعل خدمات إصلاح العيوب واستبدال المكونات المعيبة، في حين ستبدأ شركة بورشه العملية يوم الإثنين المقبل. ويمكن لأصحاب هذه السيارات زيارة مراكز الصيانة للحصول على الخدمة مجانًا.

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