موسكو تنفق 3.62 مليار دولار لمكافحة كورونا

قال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، إن مجموع ما ستنفقه العاصمة الروسية على تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يصل إلى ربع تريليون روبل وهو ما يعادل 3.62 مليار دولار"، مشيرا إلى أن ميزانية المدينة ستفقد كذلك 500 مليار روبل من وارداتها المالية.وشدد العمدة - على ضرورة عدم التخلي عن المشاريع الكبرى في العاصمة، مؤكدا أن تنفيذها سيكون بمثابة المحرك الإضافي، للاقتصاد من أجل الخروج من الركود.وأشاد العمدة، بسلوك سكان العاصمة خلال الوباء، مشددا على أن هذا السلوك المسئول ساعد في إنقاذ المدينة من كارثة، وأن موسكو كانت، وفقا لمؤشر انخفاض مستوى نشاط السكان خلال الوباء، بين مدن العالم الأكثر انضباطا.ولفت إلى ضرورة مراعاة نظام العزل الذاتي، وكذلك تحول حوالي نصف العاملين في المكاتب في موسكو، إلى العمل عن بعد.. معربا عن ثقته بأن العاصمة الروسية ستعود بعد عام، بشكل تام إلى أسلوب الحياة السابق.