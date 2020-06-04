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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

BMW تضيف تعديلات جديدة لـ«كوبيه» الفئة الرابعة

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:38 ص
بي إم دبليو
بي إم دبليو
وكالات
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أضافت شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية بي.إم.دبليو تحسينات أساسية إلى الجيل الجديدة من السيارات الكوبيه ذات الثلاثة أبواب الفئة الرابعة، لمنحها مظهرا جديدا، وقوة أكبر، وتحسين الأداء، وعوامل الأمان والسلامة، بحسب موقع أوتوموتيف نيوز أوروبا المعني بموضوعات السيارات.

وستتم إضافة شبكة أمامية كبيرة إلى الجيل الثاني من السيارة الكوبيه الفئة الرابعة لتمييزها عن الفئة الثالثة، حيث كانت هذه السيارة ضمن عائلة الفئة الثالثة حتى تم فصلها عنها ومنحها اسم الفئة الرابعة عام 2015.

ومن المقرر طرح السيارة الجديدة من الفئة الرابعة في أسواق العالم خلال أكتوبر المقبل، حيث يضم الطراز 5 فئات مختلفة في أوروبا أعلاها السيارة بي.إم.دبليو إم 440 آي إكس درايف التي تعمل بمحرك بنزين يتكون من ست أسطوانات بقوة 374 حصان.

وسيتم طرح السيارة الكوبيه في فئتين الأولى بمحرك بنزين ذي 4 أسطوانات والثانية بمحرك ديزل (سولار) ذي 4 أسطوانات. وتعتزم الشركة إضافة فئتين أخريين تعملان بمحركات ديزل ذات 6 أسطونات اعتبارا من مارس  2021.

وستحتوي كل السيارات التي تعمل بمحركات ديزل والتي تعمل بمحرك بنزين ذي 6 أسطوانات على لمسة بسيطة من السيارات الهجين، من خلال وجود مولد كهربائي بقوة 48 فولت، بهدف تحسين كفاءة استهلاك الوقود وتحقيق أقصى فاعلية للسيارة.

وتعتمد سيارات الفئة الرابعة حاليا على وحدات استشعار بالموجات الصوتية، وكاميرات وأنظمة رادار؛ بما يتيح تفعيل تكنولوجيا القيادة شبه الذاتية للسيارة في ظروف معينة. كما يمكن إضافة نظام التحذير من نقاط الزحام المروري إلى السيارة.

كما توجد في السيارة كاميرا مثبتة فوق لوحة العدادات لتحديد ما إذا كانت عين السائق مفتوحة وتتابع الطريق أثناء القيادة أم لا.

وفي الوقت نفسه فإن الكاميرا لا تسجل تصرفات السائق لحماية الخصوصية.

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