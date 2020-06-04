588 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

سجلت أوكرانيا 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات عبر البلاد إلى 25 ألفا و411 حالة، وفقًا للخريطة التفاعلية لنظام مراقبة وباء الفيروس التابع لمجلس الأمن القومي الأوكراني.وذكرت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم الخميس أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، توفى 12 شخصًا بسبب الإصابة بفيروس كورونا، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس منذ بدء الأزمة 10 آلاف و440 حالة.وكان للعاصمة كييف النصيب الأكبر في عدد حالات الإصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، إذ بلغ عدد الإصابات هناك 77 حالة وتليها منطقة لفيف بتسجيل 85 إصابة.