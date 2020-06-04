نجلاء بدر تمازح آسر ياسين بصورة على «إنستجرام»

شاركت الفنانة نجلاء بدر، متابعيها بصورة جديدة برفقة الفنان آسر ياسين، نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".وكتبت نجلاء معلقة على الصورة "أنا وعمر".يذكر أن آخر أعمال نجلاء بدر مسلسل "الفتوة" إخراج حسين المنباوي وتأليف هاني سرحان وبطولة الفنان ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، رياض الخولي، إنعام سالوسة، أحمد خليل، أحمد خالد صالح، هنادي مهنى.وشارك آسر ياسين في مسلسل بـ "100 وش" بطولة نيللي كريم، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبوذكري.