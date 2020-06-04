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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

فايز بركات: الدولة قادرة على حماية الطلاب أثناء الامتحانات

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:21 ص
فايز بركات
فايز بركات
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه لا يؤيد الدعوات التي ظهرت منادية بإلغاء امتحانات الثانوية العامة والامتحانات بالسنوات النهائية بالجامعات واستبدالها بالامتحانات الإلكترونية المقرر عقدها بدءً من الأول من أواخر يونيو المقبل؛ خوفًا من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضح بركات - في بيان له - أنه يثق في كل الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لعقد الامتحان بشكل يحقق الآمن للطلاب وعدم الإضرار بهم صحيًا أو تربويًا بالرغم من زيادة إصابات كورونا.

وأشار إلى أن حرص الدولة المصرية والوزارات المعنية على تطبيق خريطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد في كل الأعمال التي تقوم بها الوزارة حاليًا يعد عاملًا مطمئنًا ومهمًا في إطار الاستعداد للامتحانات ومنها تقليل القوة البشرية التي تعمل داخل الكنترولات في الأمور التحضيرية.

وأشاد النائب بجهود الوزارة من حيث متابعة تصنيع الكمامات المطلوبة وتوفير أدوات التعقيم للجان السير، َإضافة إلى توفير كواشف حرارة، وكذلك تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل المدرجات أو اللجان الامتحانية، وتوزيع الكمامات وتعقيم المدرجات والطلاب وكذلك المشرفين، التأكد من تهوية أماكن الامتحانات جيدًا، منع التجمع بين الطلاب في الحرم الجامعية، تنظيم دخول وخروج الطلاب داخل كل لجنة امتحانية.

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