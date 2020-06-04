كورونا يفرض حظر تجوال جديد في مقدونيا الشمالية

أصدرت السلطات في مقدونيا الشمالية اليوم الخميس، حظر تجوال جديد، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19-" من جديد، بعد أسبوع واحد فقط من رفع معظم القيود المفروضة لاحتواء الفيروس.ويبدأ حظر التجوال اليوم الخميس لمدة 80 ساعة، مع فرض تقييد كامل للحركة من الساعة التاسعة مساء (1900 بتوقيت جرينتش) في سكوبي وكومانوفو وتيتوفو، بالإضافة إلى ثماني بلدات أخرى، حتى الساعة الخامسة من صباح الاثنين. وفي أماكن أخرى، سيتم فرض حظر التجوال ليلا.واتخذت الحكومة القرار اليوم الخميس، بعد اكتشاف 101 حالة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، منها 59 حالة في العاصمة. وكان عددالإصابات الجديدة التي تم تسجيلها قبل يوم واحد هو 76 حالة.وجاء الارتفاع في عدد الإصابات بعد أسبوع من إنهاء مقدونيا الشمالية حظر التجوال، وسماح سلطاتها بفتح المقاهي والمطاعم والحانات.يذكر أن مقدونيا الشمالية، التي يبلغ تعدادها السكاني نحو 1ر2 مليون نسمة، سجلت حتى الان 2492 حالة إصابة بالمرض، بينها 742 حالة مازالتنشطة، بالاضافة إلى 145 حالة وفاة.