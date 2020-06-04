وزيرا الرى بمصر والسودان يبحثان عودة مفاوضات سد النهضة الإثيوبي

بحث وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، مع وزير الرى والموارد المائية السودانى، الدكتور ياسر عباس، مسألة استئناف المفاوضات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور وفد التفاوض - حسبما ذكرت مصادر -.تأتى المباحثات الثنائية فى إطار الإتفاق على موعد لاستئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة المتوقفة من فبراير الماضي، وذلك في أعقاب اجتماع واشنطن، حيث لم يتم التوصل إلى إتفاق قانونى ملزم لكافة الأطراف وبه كافة البنود والشروط والسياسات المفصلة بشأن قواعد الملء والتشغيل لخزان السد، وآلية فض المنازعات التى قد تنشأ مستقبلا.كما بحث الاجتماع، أمس الأربعاء، وضع تصور للقضايا العالقة المتبقية من مفاوضات واشنطن، وذلك فى إستمرار للاجتماعات واللقاءات الثانية، التى تأتي بتكليف من اجتماعات رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.من جهته أكد الدكتور عباس شراقى أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الأفريقية، أهمية الاتفاق على استئناف المفاوضات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، لافتًا إلى ضرورة التزام مسار واشنطن فى حال العودة إلى المفاوضات، كما أنه لا يتم القبول باقتراحات غير مقبولة مثل إلغاء مسار واشنطن وإشراك دول المنابع فى المفاوضات.