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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

توريد 309425 طن قمح بالبحيرة

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:03 ص
المهندس كمال راشد
المهندس كمال راشد
نرمين محمود الدهان
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كشف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة، أنه تم استلام 1519.006 طن قمح حتى نهاية عمل يوم الأربعاء 3 يونيو، بالشون والصوامع بنطاق المحافظة.

وأشار إلى أن إجمالي التوريد 309425.847 طن من القمح حتى صباح اليوم الخميس 4 يونيو، بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، حيث أن يتم تحديد نوعية القمح المورد عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والجهات المختصة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وأوضح أنه جاري متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستكمال إستقبال الأقماح من المزارعين، طبقًا لأسعار التوريد وفقًا لدرجة النظافة المحددة، هى ٦٧٠ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٢.٥ قيراط، و٦٨٥ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٣ قيراطا، و٧٠٠ جنية للإردب بدرجة ٢٣.٥ قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عملية التوريد.
المهندس كمال راشد
المهندس كمال راشد
المهندس كمال راشد
المهندس كمال راشد

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