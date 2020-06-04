توزيع شنط العزل المنزلي على مخالطي كورونا في دمياط

قال الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن هناك متابعة للمخالطين لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مضيفًا أنه يتم تسليمهم حقيبة الأدوية ومستلزمات الوقاية الشخصية عن طريق الفرق الطبية بمراكز ووحدات الرعاية الأولية بمحافظة دمياط.وأضاف طلحة - في تصريحات له اليوم الخميس - أنه يتم تقديم الدعم النفسي والمعنوي للمخالطين والتوعية باحتياطات منع العدوي اثناء فترة العزل المنزلي.وأشار وكيل الصحة إلى أنه يتم استقبال الحالات ومراحل إجراء الفحوصات، من خلال لجنة طبية خماسية يأتي من بينها ٣ أطباء استشاريين من داخل وكذلك أخذ العينات ليتم بعدها نقل الحالات الإيجابية إلى مستشفيات العزل الصحى بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية للحالات السلبية.