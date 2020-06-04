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محمد العسيري
الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

85264 إصابة بكورونا في باكستان

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:48 ص
كورونا
كورونا
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ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 85264 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 1770 حالة.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الخميس أنه تم تسجيل أعلى عدد لحالات الإصابة في إقليمي "البنجاب" الذي يوجد به 31104 حالات و"السند" الذي بلغ فيه عدد الحالات 32910.

يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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