سقوط أمطار خفيفة على القاهرة (صور)

شهدت بعض مناطق القاهرة سقوط أمطار خفيفة، صباح اليوم الخميس.ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على كافة الأنحاء لطيف على جنوب الصعيد.وهناك شبورة مائية خفيفة صباحًاعلى مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.