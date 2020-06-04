إزالة بناء مخالف على أرض زراعية بالشرقية (صور)

شن رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالشرقية والوحدة المحلية حملة مكبرة للتصدى لمحاولة بناء مخالف، ومصادرة مواد البناء والخلاطة المستخدمة في أعمال البناء المخالف بقرية شلشلمون التابعة لرئاسة المركز والمدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المخالفة.وقامت أيضًا الوحدة المحلية بالسعديين بالتصدى لحالة بناء مخالف دور ثالث علوي بقرية النعامنة على مساحة ١٠٠ متر تقريبًا، وتم تكسير الأعمدة وفك الأخشاب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء.