«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 34 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس، اليوم الخميس، شبورة خفيفة صباحًا، بالإضافة إلى أنه سيكون مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، مع رياح معتدلة وتنشط أحيانا، ومائلًا للبرودة ليلا.كما تشهد السواحل المشالية طقسًا لطيفًا، مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا، ومائلًا للبرودة ليلا، كذلك يسود شمال الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة، ومائل للبرودة ليلًا على شمال الصعيد ولطيف على جنوبه.فيما تسود شبورة مائية خفيفة صباحًا على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىالقاهرة 34 20الإسكندرية 27 19وادى النطرون 33 19طنطا 32 19شبين الكوم 33 19دمنهور 30 18بلطيم 27 19مطروح 25 16السلوم 26 16سيوة 32 17بورسعيد 25 19دمياط 25 18الزقازيق 33 19المنصورة 31 19الاسماعيلية 34 18السويس 34 20العريش 29 18رفح 29 17راس سدر 35 22نخل 35 15نويبع 35 25طابا 35 22كاترين 30 14الطور 36 22شرم الشيخ 39 24الغردقة 40 25مرسى علم 34 24الفيوم 36 19بنى سويف 36 20المنيا 39 22اسيوط 41 22سوهاج 42 25قنا 42 26الاقصر 42 26اسوان 42 27ادفو 41 26ابوسمبل 41 23الوادى الجديد 43 27شلاتين 38 26ابورماد 37 26حلايب 33 28راس حدربه 32 27