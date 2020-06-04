«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 34 درجة
الخميس 04/يونيو/2020 - 08:01 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس، اليوم الخميس، شبورة خفيفة صباحًا، بالإضافة إلى أنه سيكون مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، مع رياح معتدلة وتنشط أحيانا، ومائلًا للبرودة ليلا.
كما تشهد السواحل المشالية طقسًا لطيفًا، مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا، ومائلًا للبرودة ليلا، كذلك يسود شمال الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة، ومائل للبرودة ليلًا على شمال الصعيد ولطيف على جنوبه.
فيما تسود شبورة مائية خفيفة صباحًا على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 34 20
الإسكندرية 27 19
وادى النطرون 33 19
طنطا 32 19
شبين الكوم 33 19
دمنهور 30 18
بلطيم 27 19
مطروح 25 16
السلوم 26 16
سيوة 32 17
بورسعيد 25 19
دمياط 25 18
الزقازيق 33 19
المنصورة 31 19
الاسماعيلية 34 18
السويس 34 20
العريش 29 18
رفح 29 17
راس سدر 35 22
نخل 35 15
نويبع 35 25
طابا 35 22
كاترين 30 14
الطور 36 22
شرم الشيخ 39 24
الغردقة 40 25
مرسى علم 34 24
الفيوم 36 19
بنى سويف 36 20
المنيا 39 22
اسيوط 41 22
سوهاج 42 25
قنا 42 26
الاقصر 42 26
اسوان 42 27
ادفو 41 26
ابوسمبل 41 23
الوادى الجديد 43 27
شلاتين 38 26
ابورماد 37 26
حلايب 33 28
راس حدربه 32 27
كما تشهد السواحل المشالية طقسًا لطيفًا، مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا، ومائلًا للبرودة ليلا، كذلك يسود شمال الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة، ومائل للبرودة ليلًا على شمال الصعيد ولطيف على جنوبه.
فيما تسود شبورة مائية خفيفة صباحًا على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 34 20
الإسكندرية 27 19
وادى النطرون 33 19
طنطا 32 19
شبين الكوم 33 19
دمنهور 30 18
بلطيم 27 19
مطروح 25 16
السلوم 26 16
سيوة 32 17
بورسعيد 25 19
دمياط 25 18
الزقازيق 33 19
المنصورة 31 19
الاسماعيلية 34 18
السويس 34 20
العريش 29 18
رفح 29 17
راس سدر 35 22
نخل 35 15
نويبع 35 25
طابا 35 22
كاترين 30 14
الطور 36 22
شرم الشيخ 39 24
الغردقة 40 25
مرسى علم 34 24
الفيوم 36 19
بنى سويف 36 20
المنيا 39 22
اسيوط 41 22
سوهاج 42 25
قنا 42 26
الاقصر 42 26
اسوان 42 27
ادفو 41 26
ابوسمبل 41 23
الوادى الجديد 43 27
شلاتين 38 26
ابورماد 37 26
حلايب 33 28
راس حدربه 32 27