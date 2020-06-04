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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المؤشر نيكى يرتفع 1.2% فى بداية التعاملات بطوكيو

الخميس 04/يونيو/2020 - 05:50 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ارتفع المؤشر نيكي القياسي، اليوم الخميس، في بداية التعاملات ببورصة طوكيو للأوراق المالية.

وصعد نيكي 1.2 في المئة إلى 22885.14 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.96 في المئة إلى 1614.49 نقطة.

وارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات، أمس الأربعاء، ليغلق "نيكي" عند أعلى مستوياته في 3 أشهر مع ضعف الين ورغم تحذيرات البقاء في المنزل.

وتأتي مكاسب بورصة طوكيو بالتزامن مع ضعف الين مقابل كل من الدولار الأمريكي واليورو، حيث كان عند أدنى مستوى في شهرين أمام الورقة الخضراء وعند أدنى مستوى في 4 أشهر ونصف مقابل العملة الأوروبية الموحدة.

فيما جاء ضعف العملة المحلية لليابان على خلفية التفاؤل بانتهاء أسوأ اتجاه هبوطي في الاقتصاد من أزمة "كوفيد-19"وبالإضافة إلى آمال الحصول على دعم إضافي من صناع السياسة الأوروبيين.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنحو 1.3% أو ما يوازي 288 نقطة إلى مستوى 22613.7 نقطة، وهو أعلى إغلاق منذ 21 فبراير.

كما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 0.7 % مسجلًا 1599.08 نقطة، استقر الين الياباني أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 108.67 ين.

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