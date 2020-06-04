ألمانيا تسجل 394 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 394 حالة ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 182 ألفا و764 حالة.وأوضحت البيانات أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 30 حالة، وبذلك يصل إجمالي عدد الوفيات إلى 8581 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.