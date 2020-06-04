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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

نوريس يقود سيارة «فورمولا 3» استعدادا لانطلاق موسم «فورمولا 1»

الخميس 04/يونيو/2020 - 05:36 ص
جريدة الدستور
وكالات
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بعد أشهر من السباقات الالكترونية وجائحة فيروس كورونا قاد لاندو نوريس سائق مكلارين المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 سيارة حقيقية عندما أخذ سيارة فورمولا 3 في جولة في حلبة سيلفرستون.

ولجأ السائق البريطاني البالغ عمره 20 عاما إلى فريقه القديم كارلين هذا الأسبوع للاستعداد لانطلاق موسم فورمولا 1 في النمسا الشهر المقبل.

وأبلغ مدونة فورمولا 1 نيشن التابعة لفورمولا 1 "الأمر يتعلق بجعل الجسد يستعيد الشعور البدني للضغط الجاذبية وكل ما شابه واستعادة العضلات الذاكرة وأن تعمل كما هو مفترض، الأمر بمثابة صدمة لجسدك لاستعادة ما كان يفعله قيادة أي سيارة يمكنك الضغط عليها والسير بسرعة كبيرة سيكون شعورا جيدا".

وكان آخر سباق فورمولا 1 في ديسمبر في ختام الموسم الماضي بينما تم اختبار سيارات الموسم الجديد في إسبانيا في فبراير.

وتم إلغاء السباق الافتتاحي في أستراليا في الخامس من مارس قبل ساعات من انطلاق التجارب الحرة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي أعلنت فورمولا 1 عن انطلاق الموسم في الخامس من يوليو في حلبة رد بول بالنمسا.

وقال نوريس الذي شارك في العديد من السباقات الالكترونية "البداية من جديد في الشهر المقبل ستكون غريبة بعدما اعتدنا في آخر شهرين أو ثلاثة الجلوس أمام شاشات الكومبيوتر طيلة الوقت".

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