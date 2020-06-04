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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

أمازون تستأجر 12 طائرة شحن بوينج لتعزيز أسطول التوصيل الجوى لديها

الخميس 04/يونيو/2020 - 05:11 ص
أمازون
أمازون
وكالات
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أعلنت شركة أمازون في وقت متأخر، أمس الأربعاء، أنها استئجرت 12 طائرة شحن بوينج في وقت تتطلع فيه عملاق تجارة التجزئة عبر الإنترنت إلى تعزيز قدراتها على خدمات التوصيل.

وتزيد الطائرات الـ12، طراز "بوينج 300-767" أسطول أمازون إلى 80 طائرة شحن.

وانضمت أول طائرة من الدفعة الأخيرة إلى عمليات أمازون الجوية في شهر مايو الماضي، ومن المنتظر انضمام الطائرات الـ11 المتبقية لأسطول الشركة العام المقبل،.2021

وأوضحت الشركة في بيان أن، هذه الأنباء تأتي في الوقت الذي شهد فيه الطلب على خدمات التوصيل المنزلي زيادة كبيرة في ظل تفشي وباء كورونا العالمي.

وأوضح البيان أن "أمازون أير"، خدمة الشحن الجوي لمنتجات أمازون، لعبت دورا محوريا خلال الأزمة الصحية العالمية حيث قامت "بنقل معدات الحماية الشخصية لشركاء أمازون، وللعاملين في مجال الصحة في الخطوط الأمامية، وإلى منظمات الإغاثة، في أنحاء الولايات المتحدة".

وقالت سارة روادز، نائب رئيس شركة "أمازون جلوبال اير": إن توسع الشبكة كان مهما في إطار "البيئة الحالية التي نواجهها، بل ويتجاوزها، ويضمن توسيع شبكتنا الجوية المتخصصة لنا أن نمتلك القدرة على توصيل ما يريده عملاؤنا: اختيارات هائلة، وأسعار رخيصة، وشحن سريع".

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