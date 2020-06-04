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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفيات كورونا «تفجع» البرازيل برقم قياسى جديد

الخميس 04/يونيو/2020 - 06:06 ص
وفيات كورونا بالبرازيل
وفيات كورونا بالبرازيل
وكالات
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أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الخميس، أن البلاد سجلت رقما قياسيا للوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت البيانات أن البرازيل سجلت 1349 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، و28 ألفا و633 إصابة جديدة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 32.548 ألف حالة والإصابات المؤكدة إلى 584.016.

ومساء الثلاثاء، تخطت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجدّ في البرازيل، عتبة الـ30 ألف وفاة بعدما حصد الوباء في يوم واحد أرواح 1262 مصابًا، في حصيلة وفيات يومية قياسية في هذا البلد، كما أعلنت وزارة الصحة.

وعلى الرغم من ذلك، فيرى المجتمع العلمي في البلاد أن هذه الأرقام أقل بكثير من الواقع، ويعزو ذلك إلى عدم إجراء السلطات ما يكفي من الفحوصات المخبرية لكشف العدد الحقيقي للمصابين.

وحصد فيروس كورونا المستجدّ العدد الأكبر من ضحاياه في الولايات المتحدة تليها بريطانيا ثم إيطاليا فالبرازيل.

وفي بلد يعد 212 مليون نسمة بات النظام الصحي في الولايتين الأكثر تضرّرًا بالوباء، وهما ساو باولو وريو دي جانيرو، على وشك الانهيار وكذلك الحال في عدد من ولايات الشمال والشمال الشرقي.

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