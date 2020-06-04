رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تواجه تداعيات «كورونا» بـ130 مليار يورو

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:52 ص
أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
وكالات
طباعة
أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، فجر اليوم الخميس، أن حكومتها أقرت خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 130 مليار يورو سيتم إنفاقها خلال العامين 2020 و2021، لدعم أكبر اقتصاد في الاتّحاد الأوروبي في مواجهة التداعيات الكارثية التي تسبّبت بها جائحة «كوفيد-19».

وقالت ميركل، خلال مؤتمر صحفي عقب يومين من المحادثات بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين، الشركاء في الائتلاف الحكومي، إنّ «حجم خطة التحفيز سيكون 130 مليار يورو للعامين 2020 و2021، بينها 120 مليارًا ستتحمّلها الحكومة الفيدرالية».

وأضافت: «لدينا خطة للتحفيز الاقتصادي، خطة للمستقبل»، مؤكّدة اضطلاع ألمانيا بمسؤولياتها أوروبيًا وعالميًا.

وعلى الرّغم من أنّ ألمانيا أقلّ تأثرًا بـ«كوفيد-19» من جاراتها على صعيد الخسائر البشرية مع نحو 8500 وفاة، إلا أنّ اقتصادها القائم بشكل كبير على التصدير تضرّر كثيرًا من جرّاء الجائحة.

وتنصّ الخطة على مروحة واسعة من التدابير، تشمل خصوصًا خفضًا مؤقتًا للضريبة على القيمة المضافة، وتحمّل الدولة الفيدرالية ديون حكومات محليّة، وإعانات للأسر بقيمة 300 يورو لكل طفل.

وشهدت المحادثات نقاشًا مستفيضًا بشأن الإعانات الحكومية المخصّصة لدعم قطاع صناعة السيارات الذي يعاني منذ بضعة أشهر من شلل شبه تام.

ويبدو أنّ الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يعارض تقديم إعانات للسيارات غير المراعية للبيئة، كسب المعركة إذ تقرّر حصر الإعانات بالسيارات الكهربائية.

وشملت الخطة مضاعفة قيمة الإعانات الحكومية المخصّصة لشراء السيارات الكهربائية بحيث ستبلغ 6000 يورو عن كلّ سيارة.

وتضاف خطة التحفيز إلى خطة ضخمة تبلغ ألف مليار يورو أقرّت في مارس في ذروة الجائحة تلحظ مساعدات للشركات وقروضًا مضمونة بمليارات اليورو.

وفي حين واصل معدّل البطالة في ألمانيا ارتفاعه في مايو مسجّلًا 6.3 بالمئة ما دفع الشركات إلى تقديم أكثر من 11 مليون طلب استفادة من إعانات البطالة الجزئية لموظفيها اعتبارًا من مارس، قرّرت الحكومة مجددًا تأكيد دعمها للشركات التي تواجه صعوبات.

وقالت ميركل دفاعًا عن هذه المساعدات «إنها تظهر كم أنّ الاقتصاد بمجمله هشّ، وكم من الضروري النجاح في تحفيزه لحماية الوظائف».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اعتقال رئيس الإكوادور الأسبق في قضية فساد مرتبطة بكورونا

بوسي شلبي تنفي وفاة الفنانة رجاء الجداوي

إقالة مدير مستشفى مطاي بالمنيا لعدم تعاونه في استقبال حالات الاشتباه بكورونا

رغم تواجدها فى العناية المركزة.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى

الصور

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

image description

جولة داخل صالون أقدم حلاق في مصر

image description

شواطئ مطروح خالية من المواطنين (فيديو)

الأكثر قراءة

إعادة فتح المساجد للصلاة 20 يونيو (خاص)

رغم تواجدها فى العناية المركزة.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى

الجيش الأمريكى يتحرك باتجاه البيت الأبيض لتأمينه ضد المحتجين (فيديو)

بوسي شلبي تنفي وفاة الفنانة رجاء الجداوي

إنفوجراف

image description

خدمات وزارة الداخلية والعدل التي عادت للعمل (انفوجراف)

image description

مستشفيات تشخيص وعلاج فيروس كورونا بالمحافظات (إنفوجراف)

image description

7 شروط للحصول على وحدة إسكان اجتماعى (إنفوجراف)

image description

عقوبة التستر على المجرمين (انفوجراف)

أيام زمان

"كانت مع ممثل أمريكى مبتدئ".. لبنى عبد العزيز تحكى عن القبلة الأولى

"سوسن".. دوبليرة كادت هند رستم ان تتسبب في موتها

"بعد أن سبقها أخيها".. عائلة ماجدة الخطيب فكرت في الهجرة بسبب هذا الفيلم

سهير رمزي تروي قصة طلاقها من أمير عربي.."جاتني عقدة من الرجالة"

نجم الساعة

سهير رمزي تروي قصة طلاقها من أمير عربي.."جاتني عقدة من الرجالة"

الصحة

«كوفيد إيفاكس».. تفاصيل تحضير لقاح إيطالى لعلاج كورونا

دراسة بريطانية: الأطفال الأفارقة معرضون لمتاعب كبيرة بسبب كورونا

«بيومودلين تي» يحقق نتائج طيبة في التصدى لكورونا

الكربوهيدرات عالية الجودة تقلل خطر الإصابة بمرض السكر

منوعات

أنثى فيل حاولت الحصول على طعام.. فنفقت بـ«أناناس مفخخ»

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة الغربية 2020.. تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية

بمشاركة أطباء وضباط.. مبادرة شبابية بالفيوم لتغسيل موتى كورونا

من الصاج والخشب.. مهندس يصمم «مركزًا ثقافيًا» بعزبة خير الله

مقالات الرأي
ماجد حبته
فى انتظار التعديلات الروسية
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية (1)
خالد عكاشة
غاز شرق المتوسط.. مزيد من تحديات السياسة المعطلة
جلال حمام
رحلة درامية عبر الزمن
المزيد

الثقافة

الأحد.. عرض القائمة النهائية لمبادرة «الفن للخير»

الصباغ يقرأ من «كائنات الليل والنهار» ضمن «الثقافة بين إيديك»

«حذاء إسباني».. رواية جديدة لـ محمد عيسى المؤدب

غدًا.. سهرة مع بوشناق والصقلى وأبوالوفا على قناة «الثقافة» باليوتيوب