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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا فى الولايات المتحدة تتجاوز 1.9 مليون

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:48 ص
كورونا فى الولايات
كورونا فى الولايات المتحدة
وكالات
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تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، الـ1.9 مليون حالة.

وأفاد موقع «Worldometer» بأن عدد المصابين بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة منذ بداية تفشي الوباء وصل إلى مليون و901 ألف و783 حالات، وتم تسجيل 109 آلاف و142 حالة وفاة في أنحاء البلاد، وعلاج أكثر من 688 ألف مريض.

ووصل عدد الإصابات حول العالم إلى 6 ملايين و567 ألف و393 حالة، توفي منهم 387 ألف 913، وتم علاج أكثر من 3 ملايين حالة في العالم.

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