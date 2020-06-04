نهب متاجر لوس أنجلوس فى سابع أيام الاحتجاجات الأمريكية

Los Angeles high end art store on Melrose being looted



At this point rioters understand they can get away with looting



They will not stop destroying businesses until the government restores rule of law



Currently big cities aren’t doing that very well

pic.twitter.com/u9afxVAXkm — ELIJAH (@ElijahSchaffer) June 3, 2020

توجه العشرات من المحتجين في الولايات المتحدة الأمريكية لواحدة من أرقى معارض الفنون التشكيلية في ولاية لوس أنجلوس، وقاموا بنهبها وتخريبها في صورة مسيئة للغاية لهدف الاحتجاجات.واشتعلت الاحتجاجات الأمريكية بعد مقتل جورج فلويد المواطن الأمريكي البالغ من العمر 46 عامًا في مدينة مينابوليس على يد ضابط شرطة، لترتفع المطالبات بوقف عنصرية الشرطة ضد أصحاب البشرة السمراء وذو الأصول الإفريقية.واستغل بعض المخربون الأزمة، ونهبوا الممتلكات العامة والمتاجر وألحقوا الضرر بمراكز الشرطة والسيارات والممتلكات الخاصة.وتعد لوس أنجلوس وواشنطن العاصمة ونيويورك من أكثر المدن تضررًا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث هددت هذه الاحتجاجات وموجات العنف البيت الأبيض.وأكد أحد المدونيين أن المخربين لن يتوقفوا عن تدمير الشركات حتى تستعيد الحكومة سيادة القانون، فهؤلاء اللصوص يعلموا جيدًا أنهم سيفلتون من العقاب، ففي الوقت الحالي، لا تحقق المدن الكبرى أداءً جيدًا في ضبط الأمن.وتحاول السلطات الأمريكية السيطرة على الاحتجاجات والتظاهرات واتخذت الحكومة عدة قرارات منها اعتقال 4 ضباط وتوجيه تهم القتل لهم، بعد أن تم التعامل مع فلويد بعنف مبالغ فيه وغير مبرر ما أدى لمقتله.