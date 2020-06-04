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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«داعش» يُشعل النيران فى آبار النفط ببادية دير الزور الشرقى

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:10 ص
اشتعال آبار النفط
اشتعال آبار النفط
سميرة إبراهيم
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شنت خلايا تنظيم «داعش» الإرهابي هجومًا على بئر الأزرق التابع لحقل التنك النفطي في بادية ريف دير الزور الشرقي بسوريا، وأشعلوا النيران في آبار النفط والصهاريج، واعتدوا بالضرب على التجار والعاملين في آبار المنطقة، كما طالب عناصر التنظيم المستثمرين بضرورة دفع «الزكاة» لهم.

وكان المرصد السوري رصد منذ أيام قيام قوات سوريا الديمقراطية باعتقال عنصر سابق في تنظيم «داعش» بمدينة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي.

وجاء اعتقال العنصر الإرهابي على خلفية قيامه بجمع «أموال الزكاة» من المواطنين لصالح خلايا تنظيم «داعش» النشطة في المنطقة، وفقًا للمرصد السوري.

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