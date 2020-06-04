«داعش» يُشعل النيران فى آبار النفط ببادية دير الزور الشرقى

شنت خلايا تنظيم «داعش» الإرهابي هجومًا على بئر الأزرق التابع لحقل التنك النفطي في بادية ريف دير الزور الشرقي بسوريا، وأشعلوا النيران في آبار النفط والصهاريج، واعتدوا بالضرب على التجار والعاملين في آبار المنطقة، كما طالب عناصر التنظيم المستثمرين بضرورة دفع «الزكاة» لهم.وكان المرصد السوري رصد منذ أيام قيام قوات سوريا الديمقراطية باعتقال عنصر سابق في تنظيم «داعش» بمدينة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي.وجاء اعتقال العنصر الإرهابي على خلفية قيامه بجمع «أموال الزكاة» من المواطنين لصالح خلايا تنظيم «داعش» النشطة في المنطقة، وفقًا للمرصد السوري.