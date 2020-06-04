ترامب يمنح الاقتصاد الأمريكى دفعه قوية للتغلب على الأزمة

يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح الاقتصاد دفعة ثقة وتفاؤل والتركيز على مكاسب أسواق الأسهم الأمريكية، في ظل الأزمة السياسية الكبرى التي تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتل جورج فلويد في مينابوليس على يد ضابط شرطة.وقال ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين العالمي "تويتر": "أشعر بثقة متزايدة بأن اقتصادنا في المراحل الأولى من عودته قوية للغاية. لا يتفق الجميع معي، ولكن ليس لدي أدنى شك".وتابع "راقب سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، سيكون العام المقبل أحد أفضل الأعوام على الإطلاق، انظر إلى سوق الأسهم الآن".وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية أزمة سياسية كبرى حيث تشتعل الاحتجاجات بعد مقتل فلويد ضد عنصرية الشرطة، بالإضافة إلى مواجهة الولايات المتحدة واحدة من أسوأ موجات فيروس كورونا في العالم، بسبب معدلات الإصابة الكبيرة وسرعة انتشار الفيروس، ما تسبب في ضغط كبير على المنظومة الصحية ونقص في المعدات الطبية، لتواجه إغلاق شبه كامل للاقتصاد ما تسبب في خسائر ضخمة، بالإضافة إلى توقف شركات الطيران عن العمل وحركة السياحة الدولية.