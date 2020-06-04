ارتفاع أعداد المتظاهرين احتجاجًا على مقتل جورج فى محيط البيت الأبيض

ارتفعت أعداد المتظاهرين في محيط البيت الأبيض احتجاجًا على مقتل جورج فلويد، على يد رجل شرطة في ولاية مينيابوليس الأمريكية، حسبما أفادت «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل لها منذ قليل، مؤكدة أن نقاط انتشار قوات الجيش في واشنطن لم تتغير حتي الآن.ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه المدعي العام في ولاية مينيسوتا الأمريكية، كيث إليسون، أن إحالة الضباط الشرطة الأربعة السابقين والمتهمين بقتل جورج فلويد إلى المحاكمة ستستغرق شهورًا.وأوضح إليسون أنه "نتحدث عن شهور، لا أعتقد أننا نتحدث عن سنوات، لكننا بالتأكيد أمام عدد من الشهور قبل أن تكون هذه القضية أمام هيئة محلفين"، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الإخبارية.وفرضت الولايات المتحدة حظر التجول في العاصمة واشنطن من الساعة 11 مساء حتى 6 صباحًا.كما استدعت الحرس الوطني؛ في محاولة للسيطرة على الاحتجاجات المتزايدة؛ على خلفية مقتل جورج فلويد، وهو رجل من أصول أفريقية، على يد رجل شرطة في ولاية مينيابوليس الأمريكية.وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، الأيام الماضية، موجة من الاحتجاجات الغاضبة فى الشوارع الأمريكية، على خلفية مقتل جورج فلويد، وهو مواطن أمريكي من أصول، أفريقية على يد شرطي أبيض في مينيابوليس.