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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان التونسى يسقط لائحة «الدستورى الحر» حول التدخل فى ليبيا

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:16 ص
البرلمان التونسى
البرلمان التونسى
وكالات
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أسقط البرلمان التونسي، اليوم الخميس، لائحة "الحزب الدستوري الحر" (ليبيرالي 16 مقعدا من 217)، حول ليبيا.

وأعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي، إثر جلسة عامة خصصت لمناقشة اللائحة التي تقدمت بها كتلة "الحزب الدستوري الحر" وتهدف إلى "رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا"، أن "اللائحة لم تحظ بقبول البرلمان".

ووافق 94 نائبًا على مشروع اللائحة وعارضها 68، فيما تحفظ 7 نواب عن التصويت.

ويتطلب تمرير اللائحة حصولها على الأغلبية المطلقة للأصوات أي موافقة 109 صوتًا، حسب المادة 141 للنظام الداخلي للبرلمان.

وتتعلق اللائحة التي قدمها "الحزب الدستوري الحر" "بإعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في الشقيقة ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل تحت غطاء الإتفاقيات والمعاهدات الإقتصادية والإجتماعية والمالية".

وشددت اللائحة على عدم الإصطفاف وراء المحاور مهما كانت ورفض التدخل الأجنبي في الشأن الليبي من أجل المساس من وحدتها وسيادتها.

وشهدت الجلسة تلاسنا وتبادل اتهامات بين النواب، إثر الشروع في مناقشة تدخل رئيس البرلمان راشد الغنوشي في السياسة الخارجية للبلاد، والاصطفاف إلى جانب حكومة فايز السراج.

وقوبل الغنوشي بإدانة واسعة في شهر مايو الماضي، بعدما هنأ فايز السراج باستعادة قاعدة الوطية العسكرية من قوات "الجيش الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

وشددت الأحزاب والهيئات السياسية في تونس على ضرورة نأي البلاد بنفسها عن سياسة المحاور والاصطفاف إزاء النزاع الليبي.

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