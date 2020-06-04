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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائبة تهاجم البرلمان التونسى: «قياداتكم إخوانية»

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:41 ص
عبير موسى
عبير موسى
وكالات
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شنت رئيسة الحزب الدستوري الحر والنائبة في البرلمان التونسي، عبير موسى، في الساعات الأولي من اليوم الخميس، في جلسة مساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي هجومًا شديدًا ووجهت له إتهامات خطيرة.

وقال النائبة التونسية للغنوشي خلال جلسة جدلية ساخنة: "قياداتكم إخوانية ومصنفة إرهابية عالميًا. النهضة أكبر خطر على تونس"،

ووجهت عبير موسى هجومها للغنوشي قائلة: "لا يشرفنا أن تكون على رأس البرلمان، أنتم تنتمون لتنظيم الإخوان الذي بث الفتنة في تونس وأعاد سياسات الاغتيالات".

وتابعت رئيسة الحزب الدستوري الحر للغنوشي: "أنت كذبت على التونسيين أكثر من مرة".

وتساءلت أمام أعضاء البرلمان التونسي "كيف دخلت (الغنوشي) لتونس ولم تمثل أمام المحكمة رغم الأحكام الصادرة بحقك؟".

وخلال الجلسة، قام رئيس البرلمان التونسي بفصل الصوت عن عبير موسى، متهما إياها بتوجيه عبارات غير لائقة، بعد أن وجهت لها اتهامات بأنه قام بزيارة تركيا وقطر دون إخطار الشعب التونسي.

وفي وقت سابق، شهدت الجلسة السابقة تلاسنا بين النواب، إثر الشروع في مناقشة تدخل الغنوشي في السياسة الخارجية للبلاد، من خلال الدعم الصريح للتدخل التركي في ليبيا، والاصطفاف إلى جانب من حكومة فايز السراج المدعومة من قبل الميليشيات في العاصمة طرابلس.

وفي افتتاح الجلسة العامة، قال النائب في البرلمان التونسي، سعيد الجزيري، إن الشعب يجب أن يثور على البرلمان، وعقب ذلك، اندلعت خلافات وسجال، ودخلت المؤسسة التشريعية في حالة من الفوضى.

وتساءل الجزيري حول ما إذا كان من غير الواضح حتى الآن أن مجلس النواب قد دخل في أخطاء فظيعة، وأن البرلمان بات في اصطدام يومي.

وأضاف أن ما حصل في الفترة الأخيرة يمس أمن تونس، مشددًا على ضرورة منح كافة النواب في البرلمان حق الكلام، قائلًا إنهم من أول من يريدون تغيير البرلمان.

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