رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ابواب الخير

فى خدمتك.. 11 نصيحة لكبار السن للوقاية من «كورونا»

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:32 ص
كبار السن
كبار السن
مرام سعيد
طباعة
نشرت َمنظمة الصحة العالمية بعض الإرشادات لكبار السن فوق الـ٦٠ سنة الذين يعيشون مع حالات مرضية كامنة، وذلك لحماية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا «كوفيد-19».
1- اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون، واحرص على تنظيف الأسطح وتعقيمها بانتظام.
2- حافظ على تناول أدويتك المعتادة، واتبع النصائح الطبية.
3- اتبع أسلوب حياة صحي لتعزز جهازك المناعي.
4- تناول أطعمة مغذية.
5- خذ قسط كافي من النوم، ولا تدخن، وحافظ على نشاطك، ولا تتعاط الكحول.
6- حافظ على مسافة متر واحد، وتجنب الملامسة الجسدية مع الآخرين.
7- تجنب الذهاب إلى الأماكن الحادة بالناس.
8- تأكد من توافر مخزون الأدوية لمدة شهر على الأقل تحسبًا للبقاء في المنزل إذا لزم الأمر.
9- تعرف على أعراض مرض «كوفيد-١٩» مثل الحمى والسعال وصعوبة في التنفس، حتى تعرف عليها إذا ظهرت.
10- لا تشعر بالوحدة، حافظ على التواصل مع أفراد الأسرة والأصدقاء بالهاتف أو المحادثه المرئية أو البريد الإليكتروني.
11- إذا شعرت بأي أعراض تواصل مع الهواتف المخصصة والزم بيتك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل عودة المفاوضات بين الزمالك وعاشور

اعتقال رئيس الإكوادور الأسبق في قضية فساد مرتبطة بكورونا

إعادة فتح المساجد للصلاة 20 يونيو (خاص)

إقالة مدير مستشفى مطاي بالمنيا لعدم تعاونه في استقبال حالات الاشتباه بكورونا

الصور

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

image description

جولة داخل صالون أقدم حلاق في مصر

image description

شواطئ مطروح خالية من المواطنين (فيديو)

الأكثر قراءة

إعادة فتح المساجد للصلاة 20 يونيو (خاص)

الجيش الأمريكى يتحرك باتجاه البيت الأبيض لتأمينه ضد المحتجين (فيديو)

رغم تواجدها فى العناية المركزة.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى

الوزراء: الإعلان عن خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد الأسبوع المقبل

إنفوجراف

image description

خدمات وزارة الداخلية والعدل التي عادت للعمل (انفوجراف)

image description

مستشفيات تشخيص وعلاج فيروس كورونا بالمحافظات (إنفوجراف)

image description

7 شروط للحصول على وحدة إسكان اجتماعى (إنفوجراف)

image description

عقوبة التستر على المجرمين (انفوجراف)

أيام زمان

"كانت مع ممثل أمريكى مبتدئ".. لبنى عبد العزيز تحكى عن القبلة الأولى

"سوسن".. دوبليرة كادت هند رستم ان تتسبب في موتها

"بعد أن سبقها أخيها".. عائلة ماجدة الخطيب فكرت في الهجرة بسبب هذا الفيلم

سهير رمزي تروي قصة طلاقها من أمير عربي.."جاتني عقدة من الرجالة"

نجم الساعة

سهير رمزي تروي قصة طلاقها من أمير عربي.."جاتني عقدة من الرجالة"

الصحة

دراسة بريطانية: الأطفال الأفارقة معرضون لمتاعب كبيرة بسبب كورونا

«بيومودلين تي» يحقق نتائج طيبة في التصدى لكورونا

الكربوهيدرات عالية الجودة تقلل خطر الإصابة بمرض السكر

شركة كورية جنوبية تبدأ التجارب السريرية لعلاج كورونا فى يوليو

منوعات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة الغربية 2020.. تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية

بمشاركة أطباء وضباط.. مبادرة شبابية بالفيوم لتغسيل موتى كورونا

من الصاج والخشب.. مهندس يصمم «مركزًا ثقافيًا» بعزبة خير الله

رابط الحصول على نتيجة أولى ثانوي الفصل الدراسي الثاني 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
فى انتظار التعديلات الروسية
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية (1)
خالد عكاشة
غاز شرق المتوسط.. مزيد من تحديات السياسة المعطلة
جلال حمام
رحلة درامية عبر الزمن
المزيد

الثقافة

الأحد.. عرض القائمة النهائية لمبادرة «الفن للخير»

الصباغ يقرأ من «كائنات الليل والنهار» ضمن «الثقافة بين إيديك»

«حذاء إسباني».. رواية جديدة لـ محمد عيسى المؤدب

غدًا.. سهرة مع بوشناق والصقلى وأبوالوفا على قناة «الثقافة» باليوتيوب