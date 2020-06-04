فى خدمتك.. 11 نصيحة لكبار السن للوقاية من «كورونا»
الخميس 04/يونيو/2020 - 02:32 ص
مرام سعيدطباعة
نشرت َمنظمة الصحة العالمية بعض الإرشادات لكبار السن فوق الـ٦٠ سنة الذين يعيشون مع حالات مرضية كامنة، وذلك لحماية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا «كوفيد-19».
1- اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون، واحرص على تنظيف الأسطح وتعقيمها بانتظام.
2- حافظ على تناول أدويتك المعتادة، واتبع النصائح الطبية.
3- اتبع أسلوب حياة صحي لتعزز جهازك المناعي.
4- تناول أطعمة مغذية.
5- خذ قسط كافي من النوم، ولا تدخن، وحافظ على نشاطك، ولا تتعاط الكحول.
6- حافظ على مسافة متر واحد، وتجنب الملامسة الجسدية مع الآخرين.
7- تجنب الذهاب إلى الأماكن الحادة بالناس.
8- تأكد من توافر مخزون الأدوية لمدة شهر على الأقل تحسبًا للبقاء في المنزل إذا لزم الأمر.
9- تعرف على أعراض مرض «كوفيد-١٩» مثل الحمى والسعال وصعوبة في التنفس، حتى تعرف عليها إذا ظهرت.
10- لا تشعر بالوحدة، حافظ على التواصل مع أفراد الأسرة والأصدقاء بالهاتف أو المحادثه المرئية أو البريد الإليكتروني.
11- إذا شعرت بأي أعراض تواصل مع الهواتف المخصصة والزم بيتك.
1- اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون، واحرص على تنظيف الأسطح وتعقيمها بانتظام.
2- حافظ على تناول أدويتك المعتادة، واتبع النصائح الطبية.
3- اتبع أسلوب حياة صحي لتعزز جهازك المناعي.
4- تناول أطعمة مغذية.
5- خذ قسط كافي من النوم، ولا تدخن، وحافظ على نشاطك، ولا تتعاط الكحول.
6- حافظ على مسافة متر واحد، وتجنب الملامسة الجسدية مع الآخرين.
7- تجنب الذهاب إلى الأماكن الحادة بالناس.
8- تأكد من توافر مخزون الأدوية لمدة شهر على الأقل تحسبًا للبقاء في المنزل إذا لزم الأمر.
9- تعرف على أعراض مرض «كوفيد-١٩» مثل الحمى والسعال وصعوبة في التنفس، حتى تعرف عليها إذا ظهرت.
10- لا تشعر بالوحدة، حافظ على التواصل مع أفراد الأسرة والأصدقاء بالهاتف أو المحادثه المرئية أو البريد الإليكتروني.
11- إذا شعرت بأي أعراض تواصل مع الهواتف المخصصة والزم بيتك.