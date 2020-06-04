فى خدمتك.. 11 نصيحة لكبار السن للوقاية من «كورونا»

نشرت َمنظمة الصحة العالمية بعض الإرشادات لكبار السن فوق الـ٦٠ سنة الذين يعيشون مع حالات مرضية كامنة، وذلك لحماية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا «كوفيد-19».

1- اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون، واحرص على تنظيف الأسطح وتعقيمها بانتظام.

2- حافظ على تناول أدويتك المعتادة، واتبع النصائح الطبية.

3- اتبع أسلوب حياة صحي لتعزز جهازك المناعي.

4- تناول أطعمة مغذية.

5- خذ قسط كافي من النوم، ولا تدخن، وحافظ على نشاطك، ولا تتعاط الكحول.

6- حافظ على مسافة متر واحد، وتجنب الملامسة الجسدية مع الآخرين.

7- تجنب الذهاب إلى الأماكن الحادة بالناس.

8- تأكد من توافر مخزون الأدوية لمدة شهر على الأقل تحسبًا للبقاء في المنزل إذا لزم الأمر.

9- تعرف على أعراض مرض «كوفيد-١٩» مثل الحمى والسعال وصعوبة في التنفس، حتى تعرف عليها إذا ظهرت.

10- لا تشعر بالوحدة، حافظ على التواصل مع أفراد الأسرة والأصدقاء بالهاتف أو المحادثه المرئية أو البريد الإليكتروني.

11- إذا شعرت بأي أعراض تواصل مع الهواتف المخصصة والزم بيتك.