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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وصول عدد من الطائرات الخاصة إلى مطار «سفنكس الدولى»

الخميس 04/يونيو/2020 - 05:47 ص
مطار «سفنكس الدولى»
مطار «سفنكس الدولى»
محمود السعدى
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وصلت طائرات خاصة إلى مطار سفنكس الدولي قادمة من مختلف أنحاء العالم خلال الفترة الحالية، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة في تلك الظروف الصعبة، عبر الكشف الطبي على الركاب وأطقم الطائرات من خلال إدارة الطب الوقائي والحجر الصحي بالمطار للتأكد من عدم حمله الفيروس القاتل، حسب ما ذكرته مصادر خاصة لـ«الدستور».

وتواصل السلطات المختصة بمطار سفنكس الدولي عمليات التعقيم والتطهير لكافة المنشآت والصالات والمكاتب الفنية والإدارية التابعة للمطار، كما يتم استخدام التابعد الاجتماعي بين العاملين والركاب أثناء انهاء إجراءات عمليات السفر والوصول، تنفيذًا لإرشادات وزارة الصحة والسكان.

وأستقبل مطار سفنكس الدولي الأيام الماضية بعض الرحلات الجوية الدولية الاستثنائية القادمة من بعض الدول العربية، لنقل المصريين العالقين هناك والراغبين في العودة إلى أرض الوطن.

وكان الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، قد شدد بضروة استمرار تطبيق أعلى المعايير الاحترازية والوقائية، لكافة المنشآت والمطارات والشركات التابعة للوزارة، من خلال تنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير المشددة لضمان أعلى درجات السلامة داخل المطارات المصرية، وعلى متن الطائرات قبل وبعد كل رحلة، فضلًا عن إجراءات التعقيم الشاملة التي تتم بجميع مواقع العمل بالمطار والطائرات قبل وبعد وصول الرحلات الجوية الاستثنائية التي يتم تسييرها بالمطارات.

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