أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 4-6-2020

أسعار مواد البناء اليوم.. سعر الحديد اليوم في مصر

أسعار الحديد اليوم في مصر

سعر الأسمنت المصري اليوم

أسعار الأسمنت المصري اليوم

يقدم لكم «الدستور» أسعار مواد البناء، وخاصة سعر الحديد والأسمنت، اليوم الخميس 4-6-2020، نهاية تعاملات الأسبوع بالأسواق السلعية، حيث تبدأ الأسواق استعدادتها في الدخول في موجة من إضطراب سعري مع عودة سوق صرف الدولار للتوتر مرة أخرى، وارتفاع سعر الدولار في مقابل الجنيه المصري، متجاوزًا حاجز الـ16 جنيهًا.من جانبها دعمت الحكومة لعودة النشاط الصناعي والتجاري والسياحي، في ظل تحرك دولي لفتح حركات الطيران والملاحة البحرية مع عودة عمليات التبادل التجاري دوليًا.يأتي هذا في ظل تحرك شامل في نشاط الأسواق بحذر في أعقاب انتهاء إجازات عيد الفطر المبارك، بالتزامن مع تحركات الحكومات بشكل جزئي للتخفيف من شروط حظر التجازل.وبحسب توقعات، فإن نشاط تجاري على وشك أن يحدث ينتظر الأسواق العالمية مع انتهاء الحظر المفروض بسبب جائحة كرورنا، وذلك بالتزامن مع إجراءات فك الحظر جزئيًا على حركات التجارة البحرية والمطارات، وهو ما يدعم عملية تنشيط التداول وتحريك عمليات التجارة.استقرت أسعار الحديد محليًا، عند الزيادات النسبية التي حققتها في بعض الأنواع أمس، في ظل توقعات بنمو فيما يخص بالنشاط التدريجي في البيع والشراء.سجل سعر الطن من حديد عز الدخيلة 10400 جنيه تسليم المستهلك، وسجل الطن من حديد الجيوشى نحو 9700 جنيه.وسجلت أسعار الحديد اليوم في مصر، ارتفاعًا طفيفًا، حيث سجل حديد العشري 9500 جنيه للطن، وسجلت أسعار حديد العتال 9500 جنيه للطن.فيما سجل حديد بشاي سجل تسليم الموزع 9800 جنيه للطن، وسجل حديد المعادي 9800 جنيه للطن، وسجل عطية وسرحان 9750 جنيهًا للطن.وسجل الحديد الصيني بيانكو 9500 جنيه للطن، وسجل حديد المصريين 9600 جنيه للطن، وسجل حديد الكومي 9600 جنيه للطن، وسجل حديد المراكبي نحو 9550 جنيهًا.وسجلت أسواق الأسمنت ثباتًا عند معدلات أمس، حيث سجل السويدي للأسمنت 735 جنيهًا، وسجل أسمنت حلوان 735 جنيهًا للطن.كما سجل طن أسمنت المسلح نحو 725 جنيهًا تسليم المصنع، وسجل الأسمنت قاهر البحار 730 جنيهًا للطن.وسجل أسمنت المخصوص 735 جنيهًا للطن، كما سجل أسوان 725 جنيهًا للطن، وسجل السويس للأسمنت 720 جنيهًا للطن.وسجل أسمنت عسكري بني سويف تراجعًا إلى نحو 730 جنيهًا للطن، كما سجل لافارج للأسمنت نحو 735 جنيهًا للطن.وسجل السويس سي ووتر 735 جنيهًا للطن، وسجل العريش للأسمنت 735 جنيهًا للطن.