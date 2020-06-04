أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الخميس 4 - 6 - 2020
الخميس 04/يونيو/2020 - 07:52 ص
وسام عطيةطباعة
رصد موقع «الدستور» ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي لليوم الثاني علي التوالي بـ 10 قروش، اليوم الخميس 4 - 6 - 2020، في بعض البنوك المصرية.
تجاوز سعر الدولار الأمريكي الـ16 جنيهًا أعلى مستوي له منذ 5 شهور في جميع البنوك المصرية، ليرتفع بزياده غير متوقعه علي هذا النحو في الظروف الذي يعيش فيه العالم الآن من النتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يأتي ذلك وفقًا لبيانات البنك المركزي، اليوم.
وفي إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس بارتفاع العملة المحلية أمام نظيرتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.
سعر الدولار اليوم الخميس 4-6-2020 في البنوك:
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري:
وصل سعر شراء الدولار في البنك المركزي المصري لـ16.01 جنيه، و16.14 جنيه للبيع.
بنك مصر
وصل إلى 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع بنفس السعر السابق.
بنك عودة
16.03 جنيه للشراء - 16.13 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
16.02 جنيه للشراء - 16.12 جنيه للبيع.
بنك الإسكان والتعمير
16.03 جنيه للشراء - 16.13 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس
16.03 جنيه للشراء - 16.13 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
16.01 جنيه للشراء - 16.11 للبيع.
بنك البركة
16.03 جنيه للشراء - 16.13 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي CIB
16.03 جنيه للشراء - 16.13 جنيه للبيع.
بنك HSBC
16.03 جنيه شراء - 16.13 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي
16.03 جنيه للشراء - 16.13 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول
15.91 جنيه للشراء - 16.01 جنيه للبيع.
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
16.03 جنيه للشراء - 16.13 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي
16.03جنيه للشراء - 16.13 جنيه للبيع.
ويتحكم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في أسعار الكثير من السلع في مصر، خاصة السلع التي يتم استيرادها بالدولار الأمريكي، كما أن أسعار البترول العالمية تؤثر على اقتصاد العالم كله وخصوصًا في مصر أيضًا.
وتعتبر مصر الخيار الأمثل للوصول إلى الأسواق العالمية في أوروبا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى إفريقيا والهند، فهي الأقرب للأسواق الأوروبية وأسواق أمريكا الشمالية علي عكس الدول الرئيسية المصدرة الأخرى مثل الهند والصين والفيليبين، بالإضافة إلى موقعها المتميز في طرق الخدمات اللوجستية الدولية.
تجاوز سعر الدولار الأمريكي الـ16 جنيهًا أعلى مستوي له منذ 5 شهور في جميع البنوك المصرية، ليرتفع بزياده غير متوقعه علي هذا النحو في الظروف الذي يعيش فيه العالم الآن من النتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يأتي ذلك وفقًا لبيانات البنك المركزي، اليوم.
وفي إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس بارتفاع العملة المحلية أمام نظيرتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.
سعر الدولار اليوم الخميس 4-6-2020 في البنوك:
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري:
وصل سعر شراء الدولار في البنك المركزي المصري لـ16.01 جنيه، و16.14 جنيه للبيع.
بنك مصر
وصل إلى 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع بنفس السعر السابق.
بنك عودة
16.03 جنيه للشراء - 16.13 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
16.02 جنيه للشراء - 16.12 جنيه للبيع.
بنك الإسكان والتعمير
16.03 جنيه للشراء - 16.13 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس
16.03 جنيه للشراء - 16.13 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
16.01 جنيه للشراء - 16.11 للبيع.
بنك البركة
16.03 جنيه للشراء - 16.13 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي CIB
16.03 جنيه للشراء - 16.13 جنيه للبيع.
بنك HSBC
16.03 جنيه شراء - 16.13 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي
16.03 جنيه للشراء - 16.13 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول
15.91 جنيه للشراء - 16.01 جنيه للبيع.
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
16.03 جنيه للشراء - 16.13 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي
16.03جنيه للشراء - 16.13 جنيه للبيع.
ويتحكم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في أسعار الكثير من السلع في مصر، خاصة السلع التي يتم استيرادها بالدولار الأمريكي، كما أن أسعار البترول العالمية تؤثر على اقتصاد العالم كله وخصوصًا في مصر أيضًا.
وتعتبر مصر الخيار الأمثل للوصول إلى الأسواق العالمية في أوروبا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى إفريقيا والهند، فهي الأقرب للأسواق الأوروبية وأسواق أمريكا الشمالية علي عكس الدول الرئيسية المصدرة الأخرى مثل الهند والصين والفيليبين، بالإضافة إلى موقعها المتميز في طرق الخدمات اللوجستية الدولية.