أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الخميس 4 - 6 - 2020

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري:

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بنك كريدي أجريكول

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

مصرف أبو ظبي الإسلامي

رصد موقع «الدستور» ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي لليوم الثاني علي التوالي بـ 10 قروش، اليوم الخميس 4 - 6 - 2020، في بعض البنوك المصرية.تجاوز سعر الدولار الأمريكي الـ16 جنيهًا أعلى مستوي له منذ 5 شهور في جميع البنوك المصرية، ليرتفع بزياده غير متوقعه علي هذا النحو في الظروف الذي يعيش فيه العالم الآن من النتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يأتي ذلك وفقًا لبيانات البنك المركزي، اليوم.وفي إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس بارتفاع العملة المحلية أمام نظيرتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.وصل سعر شراء الدولار في البنك المركزي المصري لـ16.01 جنيه، و16.14 جنيه للبيع.وصل إلى 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع بنفس السعر السابق.16.03 جنيه للشراء - 16.13 جنيه للبيع.16.02 جنيه للشراء - 16.12 جنيه للبيع.16.03 جنيه للشراء - 16.13 جنيه للبيع.16.03 جنيه للشراء - 16.13 جنيه للبيع.16.01 جنيه للشراء - 16.11 للبيع.16.03 جنيه للشراء - 16.13 جنيه للبيع.16.03 جنيه للشراء - 16.13 جنيه للبيع.16.03 جنيه شراء - 16.13 جنيه للبيع.16.03 جنيه للشراء - 16.13 جنيه للبيع.15.91 جنيه للشراء - 16.01 جنيه للبيع.16.03 جنيه للشراء - 16.13 جنيه للبيع.16.03جنيه للشراء - 16.13 جنيه للبيع.ويتحكم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في أسعار الكثير من السلع في مصر، خاصة السلع التي يتم استيرادها بالدولار الأمريكي، كما أن أسعار البترول العالمية تؤثر على اقتصاد العالم كله وخصوصًا في مصر أيضًا.وتعتبر مصر الخيار الأمثل للوصول إلى الأسواق العالمية في أوروبا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى إفريقيا والهند، فهي الأقرب للأسواق الأوروبية وأسواق أمريكا الشمالية علي عكس الدول الرئيسية المصدرة الأخرى مثل الهند والصين والفيليبين، بالإضافة إلى موقعها المتميز في طرق الخدمات اللوجستية الدولية.