حظك اليوم.. برج العقرب الخميس 4 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العقرب اليوم الخميس الموافق 4 يونيو 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تشهد يومًا من الأفق الجديد والصداقة العارمة، ويشاطرك الزملاء الآراء والمثاليات والنظرة الى الامور فتشعر بثقة بالنفس ويكون عاملًا أساسيًا لتطوير قدراتك في العمل.عاطفيًا: بانتظارك تطوّرات مفاجئة تتطلّب عناية بالشريك، أو يقتصر الأمر على ضرورة الحوار وعدم الذهاب بالهواجس بعيدًا.صحيًا: لا تتوقع من أحد أن يلاحقك باستمرار للاهتمام بوضعك الصحي، الأمر رهن بإرادتك وحدك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.