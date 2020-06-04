حظك اليوم.. برج الميزان الخميس 4 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الميزان اليوم الخميس الموافق 4 يونيو 2020، كالتالي:مهنيًا: تجد العمل الملائم لك، أو تتمتع بمهارة كبيرة، لكن تواجه أوضاعًا معقدة وتجد لها الحلول بسرعة مذهلة.عاطفيًا: تفخر بما تقدّم للحبيب وتقتنع بالقدر المكتوب لك وتنتظر أن تراه على الواقع، وتعرف سعادة منقطعة النظير وأيامًا سعيدة.صحيًا: قم ببعض التمارين الرياضية للتخفيف من الوزن الزائد، الطقس الجيد يسمح لك بذلك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك.كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.