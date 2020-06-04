حظك اليوم.. برج الأسد الخميس 4 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الأسد اليوم الخميس الموافق 4 يونيو 2020، كالتالي:مهنيًا: مهما حاول بعضهم تشويه صورتك، لن ينجح لأنك صاحب سجل كبير من النجاحات أكبر من أن يتم القضاء عليه بسهولة.عاطفيًا: ابتعد عن الأنانية بعد الأرض عن الشمس، فالشريك يستحق منك معاملة أفضل وأكثر نضجًا ولطفًا ورقة وحنانًا.صحيًا: لا تعتمد على التنظير فقط، بل حاول ان تمارس الرياضة بانتظام لتحسن وضعك الصحي.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.