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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج السرطان الخميس 4 يونيو 2020

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:34 ص
برج السرطان
برج السرطان
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج السرطان اليوم الخميس الموافق 4 يونيو 2020، كالتالي:

مهنيًا: اذا أسندت إليك مهمة ما محددة عليك تنفيذها بصدق وأمانة، فأنت كلفت بها نظرًا إلى كفاءتك العالية.

عاطفيًا: تعاطيك الجيّد والرائع مع الشريك تكون له انعكاسات إيجابية، وتلاحظ ذلك من خلال تصرفاته معك.

صحيًا: أنت جريء في مواجهة الآخرين على الصعيد الصحي، محاولًا أن تبرهن لهم أن الرياضة علاج ناجح جدًا.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك.

كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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