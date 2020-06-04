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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: لن نحتاج إلى قوات الجيش للتصدى للاحتجاجات

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:32 ص
ترامب
ترامب
وسام عطية
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صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، بأن القانون يسري على الجميع والعدالة للجميع بدون استثناء لأي أحد، ويجب ألا يشعر أي أمريكي بعدم الأمان في شوارعنا.

جاء ذلك في نبأ عاجل على قناة "العربية".

وقال "ترامب"، إنه لا يعتقد أنه سيحتاج إلى الاستعانة بقوات الجيش للتصدي للاحتجاجات التي أشعلها مقتل رجل أسود أعزل في مدينة منيابولس على يد الشرطة أثناء اعتقاله.

وأجاب "ترامب "- في مقابلة مع تلفزيون "نيوزماكس" - ردًا على سؤال عما إذا كان سيرسل الجيش إلى أي مدن بعد الاحتجاجات التي شابها العنف في بعض الأحيان بسبب مقتل جورج فلويد؟، قائلا: "لا أعتقد أننا سنضطر لذلك".

كان الرئيس الأمريكي قد قال في السابق إنه قد يستعين بقوات الجيش في الولايات التي تخفق في كبح الاحتجاجات العنيفة.

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، الأيام الماضية، موجة من الاحتجاجات الغاضبة فى الشوارع الأمريكية، على خلفية مقتل جورج فلويد، وهو مواطن أمريكي من أصول، أفريقية على يد شرطي أبيض في مينيابوليس.

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