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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تنسيقية الأحزاب تثمن اعتذار الشيخة إقبال الصباح حول الاساءات للمصريين

الخميس 04/يونيو/2020 - 12:57 ص
الشيخة إقبال الصباح
الشيخة إقبال الصباح
إسلام نصير - محمد الشريف
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ثمنت لجنة الشئون الخارجية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مبادرة الشيخة إقبال الصباح، الكريمة بالإعتذار عما تناولته مواقع التواصل الإجتماعي من إساءات في حق المصريين والدولة المصرية.

ولفتت تنسيقية شباب الأحزاب في بيانها إلى أن، المصريين في قلب الكويتيين أينما كانوا داخل البلاد أو خارجها، ومؤكدة الحرص على قوة العلاقات التاريخية بين الشعبين.

وكان قد قدمت الصباح اعتذارها الشديد على الإهانة التي طالت المصريين من المواطنه الكويتية ريم الشمري، والتي أكدت على أنها ستحاسب قانونيًا على ذلك.

وعبرت الصباح عن حبها الشديد لمصر، مشيرة إلى أنها هي أم الدنيا التي لا يستطيع أي شخص الاستغناء عنها، ومن يزورها مرة يكررها ألف مرة.

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