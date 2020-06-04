«الأوقاف» تعلن نقل صلاة الجمعة القادمة من «الأزهر»

أعلنت وزارة الأوقاف عن نقل صلاة الجمعة القادمة الموافق 5 يونيو المقبل، من الجامع الأزهر الشريف بعدد محدود من العاملين بالمسجد والعاملين بالأزهر الشريف.كما أعلنت نقل صلاة الجمعة الموافق 12 يونيو المقبل من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بعدد محدود نحو 20 من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف.وقالت وزارة وزارة إن أمر تحديد موعد عودة صلاة الجُمعة والجماعات سيتم اتخاذ القرار فيه كما أعلن بيان مجلس الوزراء في اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء والمقرر عقده الأسبوع المقبل.