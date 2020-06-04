إغلاق مبنى الكونجرس الكولومبى بعد إصابة نائب بكورونا

ذكرت تقارير إعلامية محلية، في وقت متأخر اليوم الخميس، أن كولومبيا قررت إغلاق "كابيتوليو ناثيونال"، المبنى الكلاسيكي الجديد، مقر الكونجرس الكولومبي بمجلسيه، وذلك بعدما أثبتت الفحوص إصابة أحد النواب بفيروس كورونا المستجد.وقالت محطة "كاراكول" الإذاعية إن النائب خوسيه لويس كوريا كان خالط عددا آخر من النواب، ولم يكن أي منهم يرتدي قناع الوجه (الكمامة).فيما عقد عدد من أعضاء مجلس النواب جلسة داخل المبنى، وشارك آخرون عبر الإنترنت.وذكرت محطة "سيناما" التليفزيونية أنه تقرر وضع "كوريا" ونواب آخرين وعدد من موظفي المجلس قيد الحجر الصحي لمدة أسبوعين.وسيظل مبنى الكونجرس الكولومبي مغلقا حتى يوم 17 يونيو الجاري، على الأقل، وسيعقد مجلس النواب فقط جلسات افتراضية (عبر الانترنت)، دون مجلس الشيوخ.وسجلت كولومبيا حتى الآن أكثر من 30 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، وحوالي ألف حالة وفاة.