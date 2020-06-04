اشتعال النيران فى فيلادلفيا.. والأدخنة تغطى سماءها (فيديو)

اشتعلت النيران في مدينة فيلادلفيا الأمريكية وشوهدت ألسنة اللهب والدخان الأسود يغطي سماء المدينة الكبيرة، في إطار الاحتاجاجات التي اشتعلت لليوم السابع على التوالي في الولايات المتحدة الأمريكية.وتشهد المدينة الكبيرة حالة عنف كبيرة وغير مسبوقة في ظل الاحتاجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة بعد مقتل جورج فلويد المواطن الأمريكي البالغ من العمر 46 عامًا في مدينة مينابوليس على يد ضابط شرطة أمريكي.وأشعل المحتجون النيران في المباني وبعض إطارات السيارات ما تسبب في انتشار الأدخنة وألسنة اللهب في سماء المدينة.وانتشرت حالة العنف في كافة أرجاء الولايات المتحدة، بعد مقتل جورج للتنديد والتعبير عن الغضب ضد عنصرية الشرطة الأمريكية لكل من هو مختلف في الدين والعرق واللون، وخصوصًا أصحاب البشرة السمراء مثل جورج وغيره من ضحايا العنف غير المبرر والقوة المفرطة للشرطة الأمريكية معهم لمجرد أن بشرتهم لونها سمراء ما يعني أن أصولهم ليس إفريقية.وردد المتظاهرون هتافات: "لا أستطيع التنفس"، التي كانت آخر كلمات جورج قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في التحقيقات نتيجة اختناقه.