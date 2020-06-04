رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اشتعال النيران فى فيلادلفيا.. والأدخنة تغطى سماءها (فيديو)

الخميس 04/يونيو/2020 - 12:50 ص
اشتعال النيران فى
اشتعال النيران فى فيلادلفيا
إسراء صلاح الدين
طباعة
اشتعلت النيران في مدينة فيلادلفيا الأمريكية وشوهدت ألسنة اللهب والدخان الأسود يغطي سماء المدينة الكبيرة، في إطار الاحتاجاجات التي اشتعلت لليوم السابع على التوالي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشهد المدينة الكبيرة حالة عنف كبيرة وغير مسبوقة في ظل الاحتاجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة بعد مقتل جورج فلويد المواطن الأمريكي البالغ من العمر 46 عامًا في مدينة مينابوليس على يد ضابط شرطة أمريكي.

وأشعل المحتجون النيران في المباني وبعض إطارات السيارات ما تسبب في انتشار الأدخنة وألسنة اللهب في سماء المدينة.

وانتشرت حالة العنف في كافة أرجاء الولايات المتحدة، بعد مقتل جورج للتنديد والتعبير عن الغضب ضد عنصرية الشرطة الأمريكية لكل من هو مختلف في الدين والعرق واللون، وخصوصًا أصحاب البشرة السمراء مثل جورج وغيره من ضحايا العنف غير المبرر والقوة المفرطة للشرطة الأمريكية معهم لمجرد أن بشرتهم لونها سمراء ما يعني أن أصولهم ليس إفريقية.

وردد المتظاهرون هتافات: "لا أستطيع التنفس"، التي كانت آخر كلمات جورج قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في التحقيقات نتيجة اختناقه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بوسي شلبي تنفي وفاة الفنانة رجاء الجداوي

تفاصيل عودة المفاوضات بين الزمالك وعاشور

سهير رمزي تروي قصة طلاقها من أمير عربي.."جاتني عقدة من الرجالة"

هل فقدت رجاء الجداوى الوعى؟.. التفاصيل الكاملة لحالتها الصحية

الصور

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

image description

جولة داخل صالون أقدم حلاق في مصر

image description

شواطئ مطروح خالية من المواطنين (فيديو)

الأكثر قراءة

إعادة فتح المساجد للصلاة 20 يونيو (خاص)

الصحة: 36 وفاة و1079 إصابة جديدة بكورونا

الوزراء: الإعلان عن خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد الأسبوع المقبل

بوسي شلبي تنفي وفاة الفنانة رجاء الجداوي

إنفوجراف

image description

خدمات وزارة الداخلية والعدل التي عادت للعمل (انفوجراف)

image description

مستشفيات تشخيص وعلاج فيروس كورونا بالمحافظات (إنفوجراف)

image description

7 شروط للحصول على وحدة إسكان اجتماعى (إنفوجراف)

image description

عقوبة التستر على المجرمين (انفوجراف)

أيام زمان

"كانت مع ممثل أمريكى مبتدئ".. لبنى عبد العزيز تحكى عن القبلة الأولى

"سوسن".. دوبليرة كادت هند رستم ان تتسبب في موتها

"بعد أن سبقها أخيها".. عائلة ماجدة الخطيب فكرت في الهجرة بسبب هذا الفيلم

سهير رمزي تروي قصة طلاقها من أمير عربي.."جاتني عقدة من الرجالة"

نجم الساعة

سهير رمزي تروي قصة طلاقها من أمير عربي.."جاتني عقدة من الرجالة"

الصحة

دراسة بريطانية: الأطفال الأفارقة معرضون لمتاعب كبيرة بسبب كورونا

«بيومودلين تي» يحقق نتائج طيبة في التصدى لكورونا

الكربوهيدرات عالية الجودة تقلل خطر الإصابة بمرض السكر

شركة كورية جنوبية تبدأ التجارب السريرية لعلاج كورونا فى يوليو

منوعات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة الغربية 2020.. تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية

من الصاج والخشب.. مهندس يصمم «مركزًا ثقافيًا» بعزبة خير الله

رابط الحصول على نتيجة أولى ثانوي الفصل الدراسي الثاني 2020

تعرف على تردد قناة MBC 5 على «نايل وعرب سات»

مقالات الرأي
ماجد حبته
فى انتظار التعديلات الروسية
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية (1)
خالد عكاشة
غاز شرق المتوسط.. مزيد من تحديات السياسة المعطلة
جلال حمام
رحلة درامية عبر الزمن
المزيد

الثقافة

الأحد.. عرض القائمة النهائية لمبادرة «الفن للخير»

الصباغ يقرأ من «كائنات الليل والنهار» ضمن «الثقافة بين إيديك»

«حذاء إسباني».. رواية جديدة لـ محمد عيسى المؤدب

غدًا.. سهرة مع بوشناق والصقلى وأبوالوفا على قناة «الثقافة» باليوتيوب