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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تسيير 4 رحلات استثنائية لنقل العالقين بالسعودية وبيروت

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:22 ص
رحلات لنقل المصريين
رحلات لنقل المصريين العالقين
محمود السعدى
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متواصل شركة إير كايرو، التابعة لوزارة الطيران المدني، تسيير أسطولها الجوي لنقل المصريين العالقين بالخارج والراغبين في العودة إلى بلادهم عقب انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن المقر أن تسير شركة إير كاير، طوال اليوم الخميس، 4 رحلات جوية استثنائية إلى مطارات الرياض وجدة بالممكلة العربية السعودية، بالإضافة إلى بيروت، لنقل أكثر من 1450 عالقًا مصريًا هناك، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الظروف الصعبة التي يشهدها العالم.

كما سيتم استقبال الرحلات الاستثنائية بمطار القاهرة الدولي بدلًا من مطار مرسى علم الدولي، خاصة عقب قرار إلغاء الحجر الصحي بمطار القاهرة، والذي تم تطبيقه في الساعات القليلة الماضية على مئات العالقين الذين وصلوا مساء أمس الثلاثاء.

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